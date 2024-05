Parma-Cremonese, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Parma-Cremonese si gioca domenica 5 maggio alle 15 al Tardini per la 37a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. I crociati festeggiano davanti ai propri tifosi la promozione appena conquistata, grigiorossi per difendere il 4° posto

Parma-Cremonese, dove vederla? Domenica 5 maggio, alle ore 15, si disputerà la partita Parma-Cremonese, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Fabio Pecchia e Giovanni Stroppa si affronteranno al Tardini nel match che segnerà il congedo stagionale dei crociati dal pubblico di casa.

Dove vedere Parma-Cremonese in tv e streaming

Il match Parma-Cremonese sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 14 su Sky Sport Arena, al canale 204 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Parma-Cremonese, come c'arrivano le due squadre

Quattro giorni dopo la festa di Bari, dove il Parma ha festeggiato la promozione in Serie A con due giornate d’anticipo, i crociati non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia al Parma. La squadra ha infatti altri obiettivi da centrare. A partire dal primo posto in classifica, mai raggiunto dagli emiliani nelle precedenti tre promozioni in A, che sarebbe certo in caso di vittoria.

Ben poca voglia di fare festa avrà invece la Cremonese. Indicata in estate tra le favorite per la promozione diretta, la formazione di Stroppa non ha mai trovato la continuità necessaria e sarà costretta a passare dai playoff. Quarti a quota 63 punti, i grigiorossi dovranno difendere dagli assalti del Catanzaro una posizione molto preziosa, che risparmierebbe il turno preliminare degli spareggi. Fu tra l'altro proprio Pecchia a soffiare a Stroppa la promozione diretta in A due anni fa, quando i due erano sulle panchine della stessa Cremonese e del Monza. I brianzoli salirono poi dopo i playoff. Un esito per il quale l’ex giocatore del Milan firmerebbe molto volentieri…

Parma-Cremonese, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All.: F. Pecchia.

CREMONESE (3-5-1-1): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel; Falletti; Coda. All.: G. Stroppa.

Parma-Cremonese, i precedenti

Parma e Cremonese si sono affrontate 56 volte in campionato, tra Serie A, B, C e D, compresa la gara dell’andata. Proprio il 2-1 crociato allo Zini dello scorso 1° ottobre ha spezzato la parità, rappresentando la vittoria numero 19 per gli emiliani, a fronte di altrettanti pareggi e 18 successi della Cremonese. Marcata invece la superiorità del Parma nelle 27 partite giocate al Tardini: 15 vittorie a cinque, l’ultima delle quali risale però alla sfida più recente.

L'ultima di esse risale però alla sfida più recente, il 2-1 del 19 settembre 2021 nella stagione coronata dal ritorno in A dei grigiorossi di Pecchia dopo 26 anni di assenza. In precedenza erano arrivate quattro vittorie consecutive del Parma, l'ultima l’1-0 che il 25 agosto 2017 aprì la Serie B 2017-’18 (rigore di Calaiò). Il pareggio è il risultato assente da più tempo: 1-1 il 22 settembre ’91 nel primo match degli otto precedenti in Serie A.

L'arbitro di Parma-Cremonese sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Marco Ceolin di Treviso. Il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.