Sampdoria-Reggiana diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Sampdoria e Reggiana con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della serie cadetta del calcio italiano.

Ecco dove vedere Sampdoria-Reggiana in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Marassi-Luigi Ferraris di Genova. Il match è valevole per la giornata numero 37 del campionato nazionale di Serie B.

Il primo verdetto della Serie B è stato scritto con il Parma promosso in Serie A dopo tre stagioni. Un obiettivo inseguito fortemente anche dalla Sampdoria di Andrea Pirlo che tra mille difficoltà ed insidie (non ultimi anche i 2 punti di penalizzazione) sta provando a raggiungere i playoff. Un verdetto che arriverà al termine dell'ultima giornata e che anche la Reggiana insegue quasi a sorpresa. I ragazzi di Nesta infatti inseguono ad appena tre lunghezze quelli di Pirlo, ex compagno di nazionale e al Milan. Una sfida quindi che può aprire le porte degli spareggi ad entrambe ma che può sancire anche la fine delle speranze di promozione per gli emiliani in caso di sconfitta.

Dove vedere Sampdoria-Reggiana in tv e streaming

Sampdoria-Reggiana si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Marassi-Luigi Ferraris di Genova. Il delicatissimo incontro sarà trasmesso su Sky Sport (canale 253 del decoder); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Segui la Serie BKT su DAZN. Attiva ora

L'incontro di campionato tra Sampdoria e Reggiana si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Dove vedere Reggiana-Sampdoria: all'andata vittoria dei liguri