Sampdoria-Reggiana probabili formazioni: le scelte dei due tecnici Pirlo e Nesta

Sampdoria-Reggiana non è soltanto la sfida tra due squadre che stanno lottando con tutte le proprie forze per raggiungere i playoff, è anche il confronto tra due ex compagni come Pirlo e Nesta, ecco le probabili formazioni scelte per la gara dai due tecnici.

Sampdoria-Reggiana vale una fetta di accesso ai playoff promozione per le due squadre, ecco le probabili formazioni per la delicata sfida scelte dai due tecnici Andrea Pirlo e Alessandro Nesta. Il match si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Si tratta della giornata numero 37, penultima in stagione, del campionato nazionale di Serie B.

La Sampdoria di Andrea Pirlo cerca una vittoria per completare la rimonta difficoltosa che vede i blucerchiati impegnati a rincorrere la zona playoff fin dalle prime giornate. Non è stata una stagione semplice dopo la retrocessione dello scorso anno e i 2 punti di penalizzazione maturati in classifica. La Reggiana è nettamente più serena e i ragazzi di Nesta sanno benissimo che un risultato positivo può aprire porte insperate fino a poco tempo fa. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Sampdoria-Reggiana probabili formazioni: Pirlo lancia Barreca in attacco

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic, Leoni, Ghilardi, Gonzalez, Stojanovic; Depaoli, Yepes (Ricci), Kasami; Barreca, Borini, De Luca.

squalificati: nessuno

indisponibili: Ferrari

Allenatore: Andrea Pirlo

REGGIANA (3-5-2): Satalino, Sampirisi, Sziminski, Marcandalli; Pieragnolo, Bianco, Kabashi, Fiamozzi, Girma; Portanova, Pettinari (Gondo).

squalificati: nessuno

indisponibili: Bardi

Allenatore: Alessandro Nesta

Sampdoria-Reggiana probabili formazioni: blucerchiati corsari all'andata