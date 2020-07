Dove vedere Reggiana Potenza: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.45 al Mapei Stadium-Città Del Tricolore di Reggio Emilia (a porte chiuse), si disputerà il match Reggiana Potenza, valevole per il secondo turno playoff Nazionale di Serie C.

Reggiana Potenza, presentazione dell’incontro e probabili formazioni

L’urna della Lega Pro estrae il Potenza come avversario della Reggiana il prossimo 13 luglio alle 20.45 (diretta tv su Rai Sport). La vincente se la vedrà contro chi passerà il turno tra Carpi e Novara. Dopo un lungo attendere e un’attesa durata quasi cinque mesi dall’ultima partita (il 23 febbraio, 0-0 a Gubbio), i granata tornano a pensare ad un’avversaria dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus. Una gara tosta quella a cui saranno sottoposti i ragazzi di mister Massimiliano Alvini: il Potenza ha già disputato due partite (è entrata in gioco nel secondo turno della fase a gironi come miglior quarta) e in questo frangente è un fattore non di poco conto.

Non mancano nemmeno gli elementi di spicco in questa formazione, il cui presidente è l’imprenditore e deputato Salvatore Caiata. Tra gli elementi di spicco l’attaccante 40enne Carlos França che, a discapito dell’età, ha firmato il gol che ha deciso ieri sera il passaggio del turno dei lucani contro la Triestina (vittoria per 1-0, bastava il pareggio). Degni di menzione anche il destro Orlando Viteritti (26 anni) e l’ex Manuel Ricci. Il capocannoniere è la punta Jacopo Murano, autore finora di 9 gol in stagione. Il Potenza, oltre al successo con la Triestina, ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro nel secondo turno della fase a gironi, costringendo i calabresi a uscire dalla lotta per la B.

L’arbitro che dirigerà l’importante match Reggiana Potenza sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda e Gianluca D’Elia di Ozieri, quarto uomo Andrea Colombo di Como.

Queste le probabili formazioni di Reggiana Potenza:

Reggiana (–): in attesa della lista convocati

Potenza (–): in attesa della lista convocati

Reggiana Potenza, dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Reggiana Potenza (ore 20.45) valevole per il secondo turno playoff Nazionale di Serie C, sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport +HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite), ma anche in streaming su Rai Play.

La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming da Eleven Sport, la pay tv online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia; ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni. La telecronaca è affidata a Federico Guidetti.