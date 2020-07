Reggiana Bari, questa sera Finale PlayOff: a Reggio Emilia la B manca da 21 anni

Oggi il D-Day per Reggiana Bari: la Serie B manca da 21 anni a Reggio Emilia. Alle 20.45 al Città del Tricolore il calcio di inizio della finale playoff contro il Bari. Ultimi dubbi di formazione per mister Alvini.

Reggiana Bari, a Reggio Emilia la Serie B manca da 21 anni

Oggi il D-Day per Reggiana Bari: la Serie B manca da 21 anni a Reggio Emilia. Mancano infatti 90′, decisivi, per raggiungere una Serie B che manca in città dal 1999. Il conto alla rovescia si esaurirà alle 20.45, quando l’arbitro Daniele Paterna di Teramo darà il fischio d’inizio di Reggiana-Bari.

E’ la finale playoff, gli occhi di tutta Italia saranno sul Città del Tricolore teatro di una sfida che interessa due province che, unite, sfiorano il milione e ottocentomila abitanti. La vincente di questo match sarà la quarta promossa in B dopo Monza, Vicenza e Reggina: in caso di pareggio al 90′, previsti due supplementari ed eventuali rigori. Si gioca in casa della miglior classificata, la Reggiana, e nelle ultime ore non sono mancati mugugni dal capoluogo pugliese che preferivano il match in campo neutro. Una partita che avrebbe avuto una cornice di pubblico fantastica, ma a causa dell’emergenza Coronavirus sarà a porte chiuse. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport ed Eleven Sports.

Reggiana Bari, probabili formazioni

Dopo aver eliminato Potenza e Novara, Alvini e i suoi vogliono realizzare il sogno. Le probabili formazioni di Reggiana Bari: fischio d’inizio ore 20:45 con diretta in chiaro su Rai Sport +HD e in streaming su Eleven Sports.

Confermati il portiere Venturi e la difesa, dubbi sulla fascia sinistra di centrocampo con Favalli favorito su Lunetta. Quest’ultimo è alle prese con una microfrattura alla mano, potrebbe giocare con un tutore ed entrare a gara in corso. Sulla trequarti ballottaggio Serrotti-Radrezza, davanti Scappini e Zamparo si contendono il posto al fianco di Kargbo. In casa Bari si va verso la coppia d’attacco Simeri-Antenucci, 30 gol in due, mentre Hamlili e Maita si giocano un posto a centrocampo. Out il terzino Pinto per affaticamento muscolare, non al meglio il capitano Di Cesare che dovrebbe essere titolare.

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Favalli (Lunetta); Zamparo; Radrezza (Scappini), Kargbo.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili (Maita), Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.