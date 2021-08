Palermo – Latina: dove vedere streaming e diretta TV

Palermo – Latina dove vedere l’esordio dei rosanero nel campionato di Serie C girone C. I ragazzi di mister Filippi dopo un precampionato convincente e forti della vittoria nella prima gara ufficiale esordiscono anche in campionato. Il 4-1 contro il Picerno in Coppa Italia carica ancor più un ambiente che ha molta voglia di tornare nel calcio che conta. Dopo i play-off dello scorso anno il Palermo cercherà di raggiungere la tanto agognata promozione in Serie B.

Come sempre a sostenere i rosanero siciliani ci saranno i tifosi del Renzo Barbera, aperto con capienza al 50% e con ingressi contingentati grazie al green pass, per le vigenti normative in materia di Covid 19.

Palermo – Latina: dove vedere l’esordio in campionato dei rosanero

Domenica 29 Agosto alle ore 20:30 al Renzo Barbera di Palermo andrà in scena la gara valevole per la 1° giornata del campionato nazionale di Serie C girone C Palermo – Latina.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Sarà opportuno registrarsi al sito e seguire le indicazioni.

La garà sarà trasmessa con diretta testuale anche sul sito ufficiale del Palermo Calcio su cui si potrà anche vedere gli high e le rete successivamente.