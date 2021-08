Potenza – Bari: dove vedere streaming e diretta TV

Potenza – Bari dove vedere l’esordio stagionale delle due compagini del sud. Entrambi i club arrivano da due sconfitte nel primo turno della Coppa Italia, ma con uno spirito differente.

Il Bari di mister Mignani è stato sconfitto in casa dalla Fidelis Andria e sembra aver bisogno di qualche innesto per poter competere per la promozione in Serie B. Nella città pugliese si chiede uno sforzo a De Laurentis per far tornare i “galletti” nelle categorie che meritano. I ragazzi del Potenza, ben diretti da mister Gallo, sono invece stati sconfitti a Monopoli soltanto ai calci di rigore. La squadra sembra avere tutti i requisiti per disputare un buon campionato.

Entrambi i club si auspicano di cominciare bene il campionato e riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Potenza – Bari: dove vedere la prima giornata di Serie C

Il posticipo della prima giornata di Serie C girone C andrà in scena lunedi 30 Agosto 2021 alle ore 21:00 e vedrà di fronte il Potenza e il Bari. Sarà possibile seguire la gara sull’emittente streaming Eleven Sports attraverso la registrazione al sito. La piattaforma di Andrea Radrizzani trasmetterà anche quest’anno tutta la Serie C.

La gara sarà trasmessa anche da Eurosport e in diretta testatuale sui siti internet di entrambe le società.