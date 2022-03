Serie C dove vedere Foggia-Picerno: streaming Antenna Sud, Diretta Live e probabili formazioni

Domenica 13 Marzo alle ore 17:30 va in scena al Pino Zaccheria di Foggia la gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie C Girone C Foggia-Picerno. Le due squadre galleggiano a centro classifica e cercheranno di sfruttare questa gara per tentare di agganciare la zona playoff. Ecco dove vedere Foggia-Picerno con lo streaming di Antenna Sud in diretta e le probabili formazioni delle due squadre.

Foggia – Picerno derby del sud: ecco dove vedere la sfida in streaming

Foggia – Picerno sarà trasmessa in diretta streaming su Antenna Sud e sarà possibile seguire la sfida anche su ELEVEN SPORT, che trasmette in diretta tutte le gare della Serie C. Il servizio è soggetto alla sottoscrizione di un abbonamento.

Il Foggia cerca un successo tra le mura amiche per tentare di risollevare un campionato fin qui deludente. Difficile per il Picerno questa gara, anche per le difficoltà spesso incontrate in trasferta.

Foggia – Picerno, le scelte dei due tecnici

Vediamo le formazioni della gara Foggia Picerno che sarà disponibile in streaming:

FOGGIA (442): Domingo, Girasole, Rizzo, Sciacca, Nicolao; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio, Curcio; Ferrante, Merola.

PICERNO (433): Viscovo, Garcia, Setola, Finizio, De Franco; Viviani, De Ciancio, Dettori; D’Angelo, Reginaldo, Gerardi.