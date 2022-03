Serie C dove vedere Juventus U23-Sudtirol streaming e diretta TV in chiaro?

Il campionato di Serie C entra nel vivo con le ultime 8 partite del calendario, si definiscono le griglie dei playoff e dei playout. Ecco dove vedere in streaming e in diretta TV il big match che mette di fronte la Juventus U23 e la capolista del girone A Sudtirol. I ragazzi di Zauli sono in serie positiva da 5 partite e cercano un successo pesantissimo contro un Sudtirol che insegue la matematica promozione in Serie B.

Serie C Girone A Juventus U23 – Sudtirol è la sfida di cartello: ecco dove poterla seguire in diretta TV e in streaming

Il match si giocherà al Giuseppe Moccagatta di Alessandria domenica 13 marzo alle ore 14:30. Sarà possibile guardare la partita su ELEVEN SPORT registrandosi al sito. Non è prevista la diretta TV e pertanto sarà possibile guardare lo sviluppo dell’incontro in modalità streaming.

Lamberto Zauli sa di dover fare a meno di diversi protagonisti della sua squadra, impegnati il giorno prima nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria.