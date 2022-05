Playoff Serie C, Palermo – Triestina: le probabili formazioni

Al Renzo Barbera di Palermo va in scena il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, ecco le probabili formazioni della gara Palermo – Triestina.

I rosanero arrivano a questa sfida forti del successo maturato in friuli per 2-1 grazie alla doppietta di Floriano sul finale di primo tempo. La Triestina ha poi fissato il risultato sull’1-2 finale grazie alla rete di Rapisarda al minuto 88.

Grazie alla miglior classifica maturata durante la regular season il Palermo potrebbe anche risultare sconfitto con il minimo scarto da questa sfida, sarebbe comunque promosso al prossimo turno dei playoff. Per la Triestina servirà un’impresa: serve infatti una vittoria con almeno due gol di scarto al Barbera per continuare a sperare nella promozione in Serie B.

Palermo – Triestina ecco le probabili formazioni della partita del Renzo Barbera

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Calvano, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; De Luca.