Sorteggio Playoff Serie C: si sfidano le big. Il regolamento

Stamattina presso la sede della Lega Pro è andato in scena il sorteggio Playoff di Serie C. Nell’urna le squadre promosse a questa fase nazionale dalle rispettive fasi dei propri gironi di competenza. A queste sono state aggiunte le tre squadre terze classifiche e saranno aggiunte le seconde classificate nel prossimo turno.

Un sorteggio interessante che ha regalato tra tutti due scontri molto attesi e tra compagini dal passato glorioso o dalla recente militanza in categoria superiore. Il top di questo turno dei playoff di Serie C è sicuramente rappresentato da Palermo-Triestina e Virtus Entella-Foggia.

Non proprio match semplici per i siciliani e per i ragazzi di mister Zeman.

Sorteggio Playoff Serie C: il quadro completo

Queste le sfide designate dall’urna, con in maiuscolo le teste di serie:

Feralpisalò – Pescara

Virtus Entella – Foggia

Palermo – Triestina

Cesena – Monopoli

Renate – Juventus U23

REGOLAMENTO: Nella fase Nazionale invece si gioca andata e ritorno e sono le “teste di serie” a passare in caso di eventuale pareggio: le terze classificate nella regular season accedono direttamente al primo turno Nazionale (dove sono teste di serie); le seconde classificate nella regular season accedono direttamente al secondo turno Nazionale (dove sono teste di serie).

Semifinali e finale si giocano andata e ritorno tra le 4 qualificate dal Secondo turno Nazionale. Gli accoppiamenti sono definiti con sorteggio integrale. In caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In queste gare sarà presente il VAR.