Playoff Serie C, Virtus Entella-Foggia: le probabili formazioni

Giovedi 12 Maggio va in scena a Chiavari il ritorno del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C Virtus Entella – Foggia, queste potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

I rossoneri foggiani arrivano al match con un risicato vantaggio di 1-0 maturato nella sfida d’andata. A decidere il match è stato in quell’occasione Curcio al minuto numero 90. In quell’incontro i ragazzi di Zeman hanno meritato ampiamente il successo, legittimato anche dalla traversa di Turchetta pochi minuti prima della rete decisiva.

Ai liguri servirà una vittoria per poter accedere al turno successivo dei playoff di Serie C. La Virtus Entella è arrivata a queste sfide come testa di seria in virtù del miglior piazzamento in campionato (4° i liguri, 7° i rossoneri) e accederebbero al prossimo turno anche in caso di parità dopo i 180 minuti.

Virtus Entella – Foggia le probabili formazioni: i ragazzi di Zeman difendono il vantaggio

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Rada, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi. All. Volpe

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman

Si prospetta una sfida molto accesa e sicuramente aperta a qualsiasi risultato. Zeman cercherà di scrivere l’ennesima pagina di una carriera infinita che potrebbe concludersi laddove iniziò molti anni addietro.