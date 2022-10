Gaston Ramirez conquista la Serie C

Il calciomercato estivo non è stato avaro di sorprese. Fra i tanti acquisti fatti è balzato alla cronaca, conquistando le prime pagine dei quotidiani sportivi, il colpaccio del Como. La società lariana impegnata nel campionato cadetto è riuscita a conquistare le prestazioni di Cesc Fabregas. L’arrivo di un campionissimo internazionale ha portato benefici a tutta la Serie B e in particolar modo al Como che ha trovato nuovi investitori, tra i quali Thierry Henry. Nonostante siano passati diversi mesi, la Serie C ha voluto dire la sua. Gaston Ramirez, calciatore uruguaiano che vanta oltre 300 presenze e 50 gol tra Serie A e Premier League, una settimana fa ha deciso di accettare la proposta della Virtus Entella. Il centrocampista alla sua prima apparizione in campo ha già fatto vedere la sua classe cambiando le sorti del match.

Con la squadra sotto 2 a 1 contro l’Ancona, mister Gennaro Volpe ha deciso al 75′ minuto di gettare nella mischia Gaston Ramirez. L’estro e il carisma dell’ex Sampdoria sono subiti emersi e la Virtus è riuscita a ribaltare la partita pareggiando al 82′ con Tenkorang e passando in vantaggio al 95′ con Faggioli. Campioni del genere oltre ad aumentare il tasso tecnico dell’intera Serie C, sono in grado di attrarre nuovi spettatori e quindi di far aumentare gli introiti.