Serie C, dove vedere Foggia-Juve Stabia: diretta tv in chiaro e streaming live

Va in scena domenica 19 febbraio alle ore 14:30 al Pino Zaccheria di Foggia la gara valevole per la Serie C girone C Foggia-Juve Stabia, scopri dove vedere questo match della 28.a giornata della terza serie calcistica italiana.

Le due squadre stazionano in piena zona playoff e sono divise in classifica da appena tre punti. E’ davanti il Foggia (5° a 40 punti) che arriva dal beffardo 1-1 di Crotone in cui la squadra di Gallo si è fatta raggiungere nel finale su autorete, ma mantiene una imbattibilità in campionato che dura ormai da molto tempo. Purtroppo però proprio ieri è arrivata la sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C ad opera della Juventus Next Generation, al termine di una gara emozionante e terminata 2-1 per i bianconeri. Sono serviti poi i calci di rigore per decretare il passaggio del turno e la successiva eliminazione del Foggia.

La Juve Stabia vincendo a Foggia raggiungerebbe a 40 punti proprio i rossoneri. Le vespe sono infatti attualmente ferme a 37 punti e occupano l’ottava posizione in classifica, dopo lo 0-0 casalingo contro il Taranto.

Stiamo aspettando di comprendere dopo le conferenza stampa dei due tecnici quelle che potrebbero essere le probabili formazioni dell’attesissimo match.

Foggia-Juve Stabia, dove vedere il match in diretta tv e streaming live

La gara di Serie C Foggia-Juve Stabia si giocherà domenica 19 Febbraio alle ore 14:30 presso lo stadio comunale di Foggia “Pino Zaccheria” e non sarà trasmessa in chiaro da Rai Sport. Sarà però possibile seguire il match su Eleven Sport in streaming live, registrandosi al sito www.elevensport.it. E’ necessario sottoscrivere una delle opzioni di abbonamento proposte per accedere al servizio. Il costo è di 7,99 euro per l’abbonamento mensile e 69,99 euro per quello annuale.

Da questa stagione è possibile seguire il match anche su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

Juve Stabia-Foggia, le immagini del match d’andata