Serie C, dove vedere Foggia-Viterbese: streaming e diretta tv Antenna Sud, OneFootball o Sky?

Torna la Serie C e sabato 4 Marzo 2023 alle ore 14:30 va in scena allo Zaccheria Foggia-Viterbese, gara valida per il turno numero 30 della terza serie calcistica italiana, scopri dove vedere il match.

Il Foggia arriva a questa sfida dopo l’importantissima vittoria per 1-0 sul campo dell’Andria. Siamo arrivati al termine di un periodo difficilissimo culminato con le dimissioni del tecnico Fabio Gallo a cui è stato avvicendato Mario Somma. La Viterbese invece pur occupando la penultima piazza della classifica arriva da 4 gare di imbattibilità. In questo periodo ha fatto registrare 3 successi rilanciando la propria candidatura per la salvezza.

Si tratterà della settima sfida tra le due squadre con il bilancio nettamente favorevole ai rossoneri che non hanno mai perso contro la Viterbese. Fin qui tre vittorie del Foggia e tre pareggi per un bilancio senza storia.

Sarà possibile trovare qui le probabili formazioni della sfida Foggia-Viterbese.

Foggia-Viterbese, dove vedere la sfida dello Zaccheria

La sfida Foggia-Viterbese si giocherà sabato 4 Marzo alle ore 14:30 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Sarà possibile seguire la sfida come di consueto su Eleven Sports regitrandosi al sito elevensports.it e procedendo alla sottoscrizione di uno degli abbonamenti proposti. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match del campionato di Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Sarà possibile seguire il match anche su Sky in diretta TV (canale 252) e in streaming live su Sky GO e su NOW TV. E’ attivo anche “Diretta Gol Serie C” sul canale 253.

