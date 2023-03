Serie C, le probabili formazioni di Foggia-Viterbese:

Sabato 4 marzo alle ore 14:30 va in scena allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia la gara valevole per il campionato di Serie C Foggia-Viterbese, ecco le probabili formazioni del match scelte dai due tecnici.

Il Foggia con il nuovo tecnico Mario Somma vuol dare continuità ai propri risultati restando ancorata alle posizioni di testa e quindi alla speranza di promozione in Serie B legata alla disputa dei Playoff. La Viterbese invece è in un ottimo momento di forma con 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite. I gialloblù occupano ancora la penultima posizione in classifica ma si sono agganciati al treno delle squadre che precedono in classifica e la speranza della salvezza ha ripreso a brillare. La Viterbese sta scontando anche 2 punti di penalizzazione.

I precedenti tre le due squadre dicono tre vittorie del Foggia e tre pareggi. La Viterbese non ha mai sconfitto i rossoneri in gare ufficiali.

All’andata un bel Foggia si impose in trasferta col punteggio di 2-1 infliggendo alla Viterbese una sconfitta senza attenuanti ben oltre quel che dice il punteggio.

Foggia-Viterbese, le probabili formazioni scelte dai due allenatori

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens (Leo), Kontek (Di Pasquale), Rizzo; Garattoni, Di Noia, Petermann, Frigerio, Costa; Schenetti (Peralta), Ogunseye.

Allenatore: Mario Somma.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Mastropietro, Mungo, Barillà, Megelaitis, Devetak; Marotta, Jallow (Polidori). Allenatore:

Giovanni Lopez.

Scopri dove vedere Foggia-Viterbese in diretta tv e streaming live.