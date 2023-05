Gubbio-Virtus Entella diretta tv e streaming live. Dove vedere Playoff Serie C

Esordio ufficiale per la Virtus Entella in questi Playoff di Serie C, ecco dove vedere Gubbio-Virtus Entella in diretta tv e streaming live. Una sfida che vede la squadra di Chiavari favorita per il passaggio del turno, anche se il Gubbio è un avversario da non sottovalutare.

La Virtus Entella è arrivata terza in un girone vinto dalla Reggiana ad appena due punti di distacco e a pari punti col Cesena secondo. Una squadra che sulla carta potrebbe puntare alla Serie B e che il Gubbio l’ha già affrontato due volte in stagione senza mai riuscire a batterlo. I precedenti stagionali infatti parlano di due pareggi entrambi per 0-0. Il Gubbio invece arriva a questi playoff grazie a due pareggi per 1-1 contro Recanatese e Pontedera e sempre per il miglior piazzamento in classifica.

REGOLAMENTO DEI PLAYOFF DI SERIE C

Dove vedere Gubbio-Virtus Entella in diretta tv e streaming live

Gubbio-Virtus Entella si giocherà giovedi 18 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Pietro Barbetti. Il match sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

