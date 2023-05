Lecco-Pordenone, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Sabato 27 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Guido Teghil andrà in scena la gara di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C Lecco-Pordenone. Per i padroni di casa si tratta del secondo impegno dopo aver eliminato non proprio agilmente l’Ancona, mentre per i neroverdi è l’esordio assoluto in questi spareggi.

Il Lecco padrone di casa avrà sulla sua strada una delle squadre con cui ha battagliato durante la regular season, quel Pordenone che è riuscito a sopravanzarlo in classifica soltanto grazie ai punti conquistati negli scontri diretti. Le due squadre infatti provengono entrambe dal Girone A (vinto dalla FeralpiSalò) e hanno concluso appaiate a 62 punti il loro cammino stagionale. Sarà un match equilibrato in cui il doppio risultato a favore spinge i favori del pronostico dalla parte del Pordenone.

Il regolamento dei playoff di Serie C prevede infatti che se al termine delle due gare resisterà la situazione di parità ad accedere al turno successivo sarà la squadra meglio classificata e in questo caso il Pordenone.

Lecco-Pordenone, le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Battistini; Giudici, Zuccon, Girelli, Galli, Lepore; Pinzauti, Buso.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Bruscagin, Pirrello, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas.

Dove vedere Lecco-Pordenone in TV e streaming

Il match Lecco-Pordenone, valevole come gara d’andata per il secondo turno dei playoff di Serie C, sarà visibile su Eleven Sport dopo essersi registrati sul sito www.elevensport.it e dopo aver sottoscritto una delle opzioni di abbonamento (9,99 euro/mese oppure 39,99 euro/stagione). Da quest’anno sarà possibile seguire tutta la Serie C anche sulla Piattaforma DAZN in streaming live abbonandosi al servizio e scaricando l’App su un qualsiasi dispositivo mobile.

L’ultima opzione è rappresentata da Sky: il canale 251 del digitale terrestre su cui si potrà seguire Sky Sport Uno e “Diretta Gol”.

