Virtus Verona-Pescara diretta tv e streaming live. Dove vedere Playoff di serie C

Esordio nei Playoff di Serie C per il Pescara di Zdenek Zeman (con Babu in una foto d’archivio ai tempi del Lecce) che nel primo turno nazionale avrà un avversario non agevole, ecco dove vedere Virtus Verona-Pescara in diretta tv e streaming live.

Il Pescara accede direttamente a questo primo turno nazionale da testa di serie degli accoppiamenti dei playoff di Serie C in virtù del 3° posto ottenuto in classifica durante la regular season. La Virtus Verona invece ha dovuto superare entrambi i turni di spareggio del proprio girone. Dopo essersi sbarazzata agevolmente per 3-0 del Novara tra le mura amiche è andata a vincere per 1-0 sul difficile campo del Padova che in questi playoff credeva molto. Il gol vittoria è stato segnato da Juanito Gomez al minuto 81.

Iconica la telefonata durante un’intervista del tecnico rossoblù Paolo Fresco alla madre per festeggiare la vittoria insperata. L’allenatore veronese si era presentato in panchina in stampelle per un grave problema muscolare che l’ha afflitto nei giorni antecedenti la gara.

Dove vedere Virtus Verona-Pescara in diretta tv e streaming live

Virtus Verona-Pescara si giocherà giovedi 18 maggio 2023 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Gavagnini-Nocini di Verona.

Il match sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, il grande calcio internazionale e una selezione di partite di Serie C trasmesse da Eleven Sports. Attiva ora.