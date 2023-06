Cesena-Lecco, streaming gratis e diretta tv. Dove vedere playoff Serie C

Giovedi 8 giugno alle ore 20:30 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena va in scena la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, ecco dove vedere Cesena-Lecco in diretta tv e streaming live. La gara d’andata giocata a Lecco ha visto prevalere i romagnoli col punteggio di 2-1 e adesso sono i grandi favoriti per l’accesso alla finale. Occhio però al Lecco capace di grandi rimonte come già accaduto nei quarti contro il Pordenone.

Il Cesena è giunto a questa semifinale dopo essere arrivato 2° nel girone B della Serie C alle spalle della Reggiana. Il Lecco invece è giunto 3° nel girone A cedendo il passo soltanto alla FeralpiSalò e al già citato Pordenone. Proprio in virtù di queste classifiche al Cesena basterà anche una sconfitta di misura per accedere alla finale. Ad attendere la vincente di questa gara ci sarà chi tra Pescara e Foggia avrà la meglio nell’altra semifinale. Nella gara d’andata allo Zaccheria è terminata 2-2.

Cesena-Lecco, le probabili formazioni

Cesena: Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, Brambilla, De Rose, Mercadante, Bumbu, S. Shpendi, C. Shpendi.

All. Toscano.

Lecco: Melgrati; Celjak, Enrici, Giudici, Pinzauti, Girelli, Lepore, Bianconi, Ardizzone, Zuccon, Buso.

All. Foschi.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C

Dove vedere Cesena-Lecco in tv e streaming

Cesena-Lecco si disputerà giovedi 8 giugno alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Dino Manuzzi nel capoluogo romagnolo. La gara potrà essere seguita in diretta su Eleven Sport collegandosi al sito www.elevenbsport.it e registrandosi al servizio. E’ necessario sottoscrivere una delle opzioni di abbonamento per poter seguire la gara (7,99 euro/mese oppure 69,99 euro/anno valido fino al 30 giugno). E’ possibile seguire la gara anche in diretta streaming scaricando l’apposita app su uno dei dispositivi mobili compatibili.

La novità di quest’anno è che tutte le gare di Serie C saranno trasmesse anche da DAZN, compresi playoff e playout. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 255 (satellite) e disponibile in streaming su Now.

Lecco-Cesena 1-2, le immagini della gara d’andata