Foggia, è Mirko Cudini il nuovo tecnico

L'estate del Foggia continua ad essere un ottovolante di emozioni anche se il primo tassello è stato inserito. Si tratta del nuovo tecnico che inizierà già da domani a lavorare per preparare la nuova stagione dei rossoneri. Alla fine si è optato per un profilo da "categoria". Col nuovo allenatore Canonico riporta anche in società un uomo di fiducia nel ruolo di DS.

Mirko Cudini è il nuovo allenatore del Foggia. L'ex tecnico di Campobasso ed Andria ha vinto la concorrenza di tanti nomi che erano stati accostati al Foggia come probabile guida tecnica per la prossima stagione. Tra questi: Michele Pazienza, Pasquale Marino, Silvio Baldini, Giacomo Gattuso e Giuseppe Raffaele. Alla fine ha prevalso un nome da "categoria" con il quale poter costruire un progetto a medio lungo termine, tenendo sempre in considerazione che la piazza di Foggia merita ben altre platee rispetto a quelle della Serie C.

Dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Lecco e la conseguente esclusione dei lombardi dalla Serie B per le ben note vicende legate allo stadio, Canonico si era asserragliato in un silenzio che poi ha rotto esclusivamente per annunciare il ricorso alla federazione. Provvedimento che non sembra poter portare i frutti. La lega di Serie B ha annunciato oggi che i primi due posti in caso di ripescaggio sono occupati da Brescia e Perugia. Per il Foggia si prospetta l'ennesima stagione nella terza serie del calcio italiano.

Foggia-Cudini, è si! Arriva anche il nuovo DS

Detto di Mirko Cudini come nuovo allenatore del Foggia c'è da rimarcare l'arrivo anche del nuovo DS. Si tratta del ritorno in rossonero di Emanuele Belviso, uomo di fiducia del presidentissimo Canonico. La squadra ha iniziato le visite mediche di rito tra i pochi tesserati del club e dovrebbe andare in ritiro dal 1° agosto ad Assisi in Umbria.