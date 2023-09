Alessandria-Padova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Alessandria-Padova è valevole per la terza giornata del campionato nazionale di Serie C Girone A. Ecco dove vedere in diretta televisiva e come alternativa in streaming live questa importante gara della terza serie. Tutto pronto al Moccagatta per un match che si preannuncia spettacolare

Alessandria-Padova si giocherà domenica 17 settembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Scopriamo dove poter vedere questo interessante match al quale le due squadre arrivano pronte e agguerrite.

L'Alessandria cerca tra le mura amiche del Moccagatta -condiviso con la Juve Next Gen impegnata a Rimini dopo lo slittamento della gara con la Recanatese- la prima vittoria stagionale. Il Padova invece è imbattuto e vuol confermarsi tale anche in questa difficile trasferta.

Probabili formazioni

Alessandria (4-3-3): Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, Rossi E.; Pellitteri, Nichetti, Mastalli; Pellegrini, Pagliuca, Gazoul.

All. Fiorin

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Dezi, Radrezza, Cretella, Villa ; Palombi, Liguori.

All. Torrente

Dove vedere Alessandria-Padova in tv e streaming

Alessandria-Padova si giocherà domenica 17 settembre 2023 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su Sky, collegandosi ad uno dei canali Sky Sport oppure Sky Calcio. Per tutti gli abbonati è prevista anche la trasmissione in streaming live scaricando l'apposita App Sky GO. Scopri dove vedere tutta la Serie C 2023/2024.

Inoltre è possibile seguire il match sempre in diretta streaming attraverso l'App in abbonamento NOW TV.

Alessandria-Padova finale playoff 20/21, l'ultimo precedente tra le due squadre