Foggia-Giugliano probabili formazioni: Cudini perde il "bomber" per squalifica

Foggia-Giugliano probabili formazioni della sfida valevole per il secondo turno di Serie C. Tutte le informazioni sull'esordio casalingo dei ragazzi di Mister Cudini alla ricerca della prima vittoria stagionale. Non ci sarà un big dell'attacco pugliese appiedato dal giudice sportivo

Foggia-Giugliano probabili formazioni della gara valevole per la seconda giornata del Girone C della Serie C. Si tratterà dell'esordio casalingo del Foggia tra le mura amiche dopo aver disputato in trasferta sia la gara di Coppa Italia contro il Catanzaro sia l'esordio in campionato allo Iacovone di Taranto.

Purtroppo i rossoneri non potranno però contare sul supporto del proprio pubblico visto che la gara si giocherà a porte chiuse. Sono costati cari ai tifosi rossoneri i petardi e i bengali accesi durante il secondo tempo della sfida contro il Taranto. Pugno duro del giudice sportivo che ha chiesto anche approfondimenti sull'incendio scoppiato nel finale di gara all'interno del settore ospiti dello stadio di Taranto.

Foggia-Giugliano probabili formazioni della sfida: out Tounkara per squalifica

Il Foggia arriva all'impegno dopo la sconfitta dolorosa di Taranto. I ragazzi di Cudini non hanno demeritato ma pagano il ritardo di amalgama rispetto alle altre compagini. Dovrebbe giocare Embalo dal primo minuto al posto dello squalificato Tounkara. Vezzoni sostituirà Martini infortunato anche se si cercherà di recuperare il centrocampista ex Inter fino all'ultimo. Davanti confermato Schenetti sarà Peralta a completare il tridente.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Salines, Carillo, Marzupio, Rizzo; Vezzoni (Martini), Marino, Di Noia; Schenetti, Embalo, Peralta (Tonin).

All. Cudini

Il Giugliano ha ben impressionato al debutto contro il Sorrento. Una vittoria per 1-0 targata Nocciolini che dovrebbe far confermare l'undici di partenza a mister Di Napoli. Unico dubbio è quello tra Rondinella e Oviszach sulla fascia destra.

Giugliano (3-5-2): Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella (Oviszach), Labriola, Berardocco, Gladestony, Oyewale; Nocciolini, Sorrentino.

All. Di Napoli

Taranto-Foggia 2-0, esordio sfortunato per i rossoneri