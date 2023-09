Pescara-Arezzo diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Pescara-Arezzo è uno dei match più importanti della terza giornata del campionato nazionale di Serie C Girone B. Scopriamo dove poter vedere l'incontro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Pescara per confermarsi e Arezzo per rilanciare la marcia.

Pescara-Arezzo si giocherà sabato 16 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Andiamo a vedere dove poter seguire la gara in diretta televisiva o streaming live. match che promette grande spettacolo anche vista l'interpretazione tattica offensiva delle due compagini in campo.

A guidare il Pescara è infatti l'istrionico e navigato Zdenek Zeman (nella foto ai tempi del Lecce) che è solito proporre per le sue squadre un 4-3-3 iper-offensivo e portatore di gol e spettacolo. Sull'altra sponda un'icona della Serie C come Paolo Indiani.

Probabili formazioni

Il Pescara arriva all'impegno dopo aver strapazzato la Juve Next Gen per 3-1 e dopo un buon pareggio per 1-1 sull'ostico campo di Perugia.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero (Cangiano).

All. Zeman

L'Arezzo dopo la convincente vittoria contro il nuovo Rimini di Raimondi ha sofferto uno stop casalingo ad opera di una Carrarese per adesso lanciatissima e dovrà fare a meno di Pattarello espulso contro gli apuani.

AREZZO (4-3-3): Borra, Renzi, Polvani, Chiosa, Coccia, Bianchi (Damiani), Settembrini, Mawuli, Iori, Gucci, Kozak (Gandini).

All. Indiani

Dove vedere Pescara-Arezzo in tv e streaming

Pescara-Arezzo si giocherà sabato 16 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Adriatico di Pescara. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva su uno dei canali di Sky Sport oppure in streaming live scaricando l'App per tutti gli abbonati Sky Go. Scopri dove vedere tutta la Serie C 2023/2024.

Pescara-Arezzo sarà trasmessa anche in diretta streaming da NOW TV, come tutte le gare del campionato di Serie C.