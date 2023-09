Pineto-Entella diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Pineto-Entella è valida per la seconda giornata della Serie C e mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi. Ecco tutte le informazioni sulla gara e dove vedere l'incontro in diretta tv e streaming live. Si gioca venerdi 8 settembre come anticipo delle gare di categoria

Pineto-Entella si giocherà venerdi 8 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale Mimmo Pavone di Pineto. La gara è valida come anticipo della Serie C insieme all'altra sfida in programma e in contemporanea Vis Pesaro-Olbia. Inizialmente era prevista anche la gara Juve Next Gen-Recanatese rinviata al 27 settembre 2023.

Il Pineto è una sorpresa assoluta della Serie C essendo all'esordio ufficiale tra i protagonisti dopo aver vinto nella scorsa stagione il proprio girone. Per la Virtus Entella invece l'obiettivo è quello di tornare in Serie B dopo la sfortuna retrocessione della stagione 2020/2021.

Dove vedere Pineto-Entella in tv e streaming

Pineto-Entella si giocherà venerdi 8 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale Mimmo Pavone di Pineto. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su uno dei canali Sky Sport. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili, in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV (Pass Sport di NOW attivo). Scopri dove vedere il campionato di Serie C, tutte le gare in diretta compresi playoff e playout.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano all'impegno appaiate in classifica ad con punto figlio dei rispettivi pareggi ottenuti nella prima giornata di campionato. Per il Pineto un ottimo 1-1 a Gubbio, mentre l'Entella ha un pò deluso nell'1-1 casalingo contro l'Ancona.

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Marafini, De Filippo; Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi; Chakir, Gambale.

All. Amaolo

ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Zappella, Tascone (Corbari), Petterman, Mosti (Meazzi), Tomaselli; Disanto, Zamparo.

All. Volpe