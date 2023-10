AZ Picerno-Foggia diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Non si ferma il campionato di Serie C e torna con AZ Picerno-Foggia interessantissimo match del girone C. Andiamo a vedere come sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming live. Le due squadre si affronteranno a viso aperto alla ricerca della vittoria.

AZ Picerno-Foggia si giocherà domenica 29 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno in provincia di Potenza. La gara è valida per la giornata numero 11 del girone C della Serie C. Ecco come poter seguire il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due squadre arrivano alla sfida distanziate da appena due punte ed entrambe hanno raccolto un pareggio nel turno infrasettimanale appena concluso. Il Foggia occupa la 5^ posizione in classifica con 16 punti raccolti nelle prime 10 gare stagionali. Poco peggio ha fatto l'AZ Picerno che con 14 punti occupa al momento la 9^ posizione. Entrambe le squadre al momento occuperebbero una piazza in grado di garantire la partecipazione ai playoff di categoria.

AZ Picerno-Foggia, le probabili formazioni del match del Curcio

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; De Cristofaro, Biasol, Gilli, Savarese (Garcia); Pitarresi, Albadoro; E.Esposito, Graziani, Vitali; Murano.

All. Longo.

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Schenetti (Odjer), Marino, Di Noia, 27 Vezzoni; 9 Tonin (Embalo), Tounkara.

All. Cudini

Dove vedere AZ Picerno-Foggia in tv e streaming live

AZ Picerno-Foggia si giocherà domenica 29 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno in provincia di Potenza. La gara sarà visibile su Sky Sport (canale 257 del decoder).

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV. In alternativa è possibile seguire l'incontro attraverso gli aggiornamenti e le dirette testuali presenti all'interno dei social media di entrambe le società.

AZ Picerno-Foggia 3-0, le immagini dell'ultimo confronto a Picerno

Nell'ultimo confronto tra le due squadre al Donato Curcio non c'è stata mai partita con i padroni di casa nettamente più in palla dei satanelli foggiani.