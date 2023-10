Spal-Sestri Levante diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia Serie C

Ormai si gioca ogni tre giorni anche nella terze serie calcistica nazionale, Spal-Sestri Levante è valevole per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C. Scopriamo dove poter seguire in diretta tv e streaming questo atteso match di coppa

Spal-Sestri Levante si giocherà giovedi 5 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La gara è valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024, si tratta di una partita ad eliminazione diretta come specificato nel regolamento completo della competizione. Andiamo a scoprire dove seguire la gara in tv e streaming live.

Le due squadre non sono certamente partite nel migliore dei modi in questa stagione. Il Sestri Levante è una neopromossa e sta ancora cercando la prima vittoria stagionale. La Spal al contrario avrebbe dovuto essere una delle favorite per la vittoria del campionato e la successiva promozione in Serie B. Al momento invece i ferraresi sono in grande difficoltà tecnica e di risultati.

Probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Alfonso, Bruscagin, Peda, Valentini, Celia, Collodel, Rosafio, Saiani, Maistro, Rabbi, Antenucci.

All. Di Carlo

SESTRI LEVANTE (5-3-2): Anacoura; Masini, Pane, Oliana, Ghigliotti, Troiano; Gala, Parlanti, Candiano; Forte, Busatto.

All. Barillari

Dove vedere Spal-Sestri Levante in tv e streaming

Spal-Sestri Levante si giocherà giovedi 5 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport in diretta televisiva.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'APP di Sky GO. Dagli ottavi di finale anche NOW TV trasmetterà tutti i match della competizione tramite la propria applicazione.