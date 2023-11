Arzignano-Vicenza diretta tv in chiaro o streaming live, Sky o Rai? Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C con l'anticipo del venrdi tra Arzignano Valchiampo-Vicenza, una sfida molto interessante alla luce della classifica di entrambe le squadre impegnate. Andiamo a vedere dove sarà possibile seguire il match in diretta televisiva oppure in streaming live

Dove vedere Arzignano-Vicenza in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si disputerà venerdi 3 novembre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano in provincia di Vicenza. Si tratterà quindi di un derby molto sentito valido come anticipo della giornata numero 12 del girone A della Serie C.

L'Arzignano occupa al momento al momento una più che dignitosa 11° posizione in classifica figlia di una rendimento molto equilibrato di 5 vittorie, 5 sconfitte e 1 solo pareggio. Il Vicenza ha gli stesso punti in classifica e precede i cugini soltanto per la differenza reti. Gli obiettivi naturalmente sono ben differenti e i biancorossi dopo un'ottima partenza sono incappati in un periodo no che ha portato in dote soltanto 2 punti nelle ultime cinque giornate. Si tratta quindi di una sfida che si preannuncia molto combattuta. Entrambe le squadre faranno del loro meglio per aggiudicarsi il derby vicentino.

Dove vedere Arzignano-Vicenza in tv e streaming

Arzignano-Vicenza si disputerà venerdi 3 novembre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Il Vicenza sarà poi impegnato anche nel prossimo turno della Coppa Italia di Serie C. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Non è prevista la trasmissione in chiaro dell'incontro su reti nazionali e neanche lo streaming live gratuito.

Arzignano-Vicenza probabili formazioni

ARZIGNANO VALCHIAMPO VICENZA Elia Boseggia Alessandro Confente Andrea Gemignani Thomas Sandon Luca Piana Vladimir Golemic Alessio Milillo Giuliano Laezza Edoardo Bernardi Federico Valietti Gianluca Barba Michele Cavion Riccardo Casini Federico Proia Erald Lakti Ronaldo Ibourahima Baldè Filippo Costa Denis Cazzadori Matteo Della Morte Giacomo Parigi Jacopo Pellegrini ALL. Bianchini ALL. Diana

Arzignano-Vicenza 0-1, le immagini dell'ultimo precedente