Carrarese-Pescara diretta tv in chiaro e streaming gratis, Rai o Sky? Dove vedere Serie C

La Carrarese ospita ilo quotato Pescara di Zdenek Zeman per quella che è a tutti gli effetti una gara molto interessante del girone B della Serie C. Ecco dove vedere il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Si giocherà nel primo pomeriggio.

Dove vedere Carrarese-Pescara in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara è valevole per la giornata numero 12 del girone B della Serie C. Il match si disputerà il giorno domenica 5 novembre 2023 alle ore 14:00 presso lo Stadio dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri di Carrara.

Le due squadre occupano le posizioni nobili della classifica e sono staccate di 3 lunghezze. La Carrarese 5° in classifica staziona quasi a sorpresa in piena zona Playoff di Serie C. Poco sopra il Pescara guidato da Zdenek Zeman (in foto) è 4° in classifica pur arrivando da due dolorosissime sconfitte consecutive.

Dove vedere Carrarese-Pescara in tv o streaming

Carrarese-Pescara si giocherà domenica 5 novembre alle ore 14:00 presso lo Stadio dei Marmi di Carrara. L'importantissima sfida sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky).

Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Carrarese-Pescara, le probabili formazioni

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Belloni, Palmieri, Della Latta, Cicconi; Simeri, Capello.

All. Dal Canto.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Cangiano.

All. Zeman.

Carrarese-Pescara: le ultime sulle scelte di Zeman