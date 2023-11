Pescara-Pineto diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia Serie C

Torna la Coppa Italia di Serie C nel turno infrasettimanale della terza serie del calcio italiano con Pescara-Pineto. Ecco dove sarà possibile seguire in diretta televisiva l'incontro oppure in alternativa in streaming live. Secondo turno della manifestazione

Dove vedere Pescara-Pineto in diretta televisiva oppure in streaming live. La gara si giocherà giovedi 9 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Match valido per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C in cui il Pineto debuttante in categoria sfida la corazzata Pescara guidata in panchina da Zdenek Zeman (in foto ai tempi del Lecce).

Il Pescara ha raggiunto questo turno umiliando per 6-1 la Fermana nella gara d'esordio della competizione. Il Pineto invece ha dovuto faticare molto di più avendo la meglio sull'Ancona col punteggio di 1-0. La gara si svolgerà ad eliminazione diretta come correttamente previsto dal regolamento della Coppa Italia di Serie C.

Dove vedere Pescara-Pineto in tv e streaming

Pescara-Pineto si giocherà giovedi 9 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Non è prevista nessuna trasmissione in diretta televisiva e neppure in streaming live da parte di nessuna emittente nazionale. Sky e Now che si sono aggiudicate i diritti per la Serie C inizieranno a trasmettere le gare della Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale.

E' comunque possibile seguire l'aggiornamento in diretta della sfida attraverso i canali social delle due squadre coinvolte.

Pescara-Pineto probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Ciocci; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Franchini, Squizzato, Manu; Merola, Tommasini , Accornero.

All. Zeman.

PINETO (3-5-2): Grilli; Evangelisti, Della Quercia, Marafini; Teraschi, Lombardi, Amadio, Germinario, Njambe; Chakir, Volpicelli.

All. Amaolo.

Zeman e Pescara, una storia che parte da lontano