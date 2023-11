Taranto-Juve Stabia diretta tv in chiaro e streaming gratis, Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Fine settimana con tutte le gare del campionato di Serie C, a Taranto scende in campo la capolista Juve Stabia per confermare quanto di buono fatto anche contro i ragazzi di Capuano, tradizionalmente campo molto ostico. Ecco dove vedere il match in tv e streaming

Taranto-Juve Stabia si giocherà domenica 5 novembre 2023 alle ore 18:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. La gara è valida per la giornata di campionato numero 12 del girone C della Serie C. Ecco dove sarà possibile seguire il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Match di altissimo livello tecnico che riguarda la parte nobile della classifica del girone. Il Taranto occupa la 4° posizione con 20 punti e arriva da 3 vittorie consecutive. La Juve Stabia è capolista di questa girone con 4 punti in più e sta marciando ad un grande ritmo. In mezzo la coppia Avellino e Benevento. Le gare Avellino-Francavilla e Messina-Benevento completano il quadro delle prime della classe.

Dove vedere Taranto-Juve Stabia in tv o streaming

Taranto-Juve Stabia si giocherà domenica 5 novembre 2023 alle ore 18:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C. Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Taranto-Juve Stabia, le probabili formazioni

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Zonta, Romano, A.Ferrara; Bufulco, Cianci, Kanoute.

All. Capuano

JUVE STABIA (4-2-3-1): Thiam, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Meli, Andreoni, Bachini, Candellone, Leone.

All. Tarantino

Taranto-Juve Stabia: l'ultimo match allo Iacovone