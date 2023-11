Vicenza-Pro Patria in diretta tv o streaming live, DAZN o Sky? Dove vedere Serie C

Secondo scontro consecutivo tra le due squadre che dopo la gara del secondo turno di Coppa Italia si ritrovano avversarie anche nel campionato di Serie C. Andiamo a vedere dove poter vedere il match in diretta tv oppure in alternativa in streaming live

Vicenza-Pro Patria si giocherà sabato 11 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza. la gara è valida per la giornata numero 13 del campionato nazionale di Serie C girone A. Andiamo a scoprire dove vedere l'incontro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due squadre si sono affrontate anche nel turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ha vinto il Vicenza complicandosi oltremodo la vita e poi risolvendo con Tronchin ai supplementari (come da regolamento) per il 3-2 finale. In campionato le squadre sono distanziate di ben 7 punti con il Vicenza in zona playoff e la Pro Patria in difficoltà e invischiata al momento nella lotta per non retrocedere.

Dove vedere Vicenza-Pro Patria in tv e streaming

Vicenza-Pro Patria si giocherà sabato 11 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza. Il match sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky).

La gara sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; Valietti, Cavion, Ronaldo, Scarsella, Costa; Della Morte, Pellegrini .

ALL. Diana

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Moretti, Lombardoni, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Castelli.

ALL. Colombo.

