Monopoli-Potenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Monopoli e Potenza con gli aggiornamenti sul girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Monopoli-Potenza in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. L'interessante incontro è valevole per la giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Monopoli cerca tra le mura amiche punti vitali per la corsa alla salvezza. I pugliesi infatti occupano al momento il quartultimo posto in classifica e con 1 punto messo a referto nelle ultime cinque gare giocate stanno attraversando un periodo di forte crisi. Il Francavilla impegnato a Crotone dista soltanto due punti e poco sotto anche la coppia Monterosi e Brindisi a chiudere la graduatoria. Dall'altra parte invece arriva un Potenza trascinato dall'entusiasmo di tre vittorie consecutive che le hanno permesso di agganciare il 10° posto che vale uno slot all'interno della griglia playoff per la promozione in Serie B.

Dove vedere Monopoli-Potenza in tv e streaming

Monopoli-Potenza si giocherà domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Monopoli-Potenza sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Monopoli-Potenza le probabili formazioni del match

MONOPOLI (3-4-2-1): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Iaccarino, Vassallo, La Vardera (Dibenedetto); Borello, Vitale M.; De Paoli.

All.: Taurino

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic (Gyamfi), Saporiti, Schiattarella, Candellori, Pace; Volpe, Caturano.

All.: Marchionni