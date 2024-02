Sorrento-Crotone diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Sorrento e Crotone con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Sorrento-Crotone in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Comunale Italia di Sorrento. La gara è valida per la giornata numero 24 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Sorrento neopromosso dopo la splendida stagione scorsa in Serie D in cui ha disputato la Poule Scudetto, sta ben figurando anche nella categoria superiore. I campani infatti occupano la 9° posizione in classifica, ben oltre la zona salvezza che era l'obiettivo dichiarato di inizio stagione. Chi invece sta un pò deludendo è il Crotone. I calabresi erano partiti con l'intento di provare a vincere il campionato per tornare direttamente in Serie B. L'attuale 5° posto varrebbe i playoff ma le idee iniziali erano ben altre.

Dove vedere Sorrento-Crotone in tv e streaming

Sorrento-Crotone si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Comunale Italia di Sorrento. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Sorrento-Crotone sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Sorrento-Crotone probabili formazioni

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Vitale, De Francesco, Cuccurullo; Badje, Ravasio, Scala.

All. Maiuri

CROTONE (3-5-2): Dini; Papini, Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, D’Ursi, Felippe, Vitale, Giron; Tumminello, Gomez.

All. Zauli