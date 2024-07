Serie C, Fiorenzuola-Padova le probabili formazioni. Le scelte di Tabbiani e Oddo

Sabato 20 aprile, alle ore 18.30, si disputerà la partita Fiorenzuola-Padova, valida per la 37a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Luca Tabbiani e Massimo Oddo si affronteranno allo stadio velodromo Attilio Pavesi per un match che metterà in palio punti importanti solo per i padroni di casa.

Serie C, Fiorenzuola-Padova: come c’arrivano le due squadre

Ultima gara interna della propria tribolata stagione per il Fiorenzuola, almeno a livello di regular season. L’auspicio di ottenere la salvezza senza passare dai playout è una chimera per i valdardesi, complice la pesante sconfitta rimediata nella scorsa giornata nello scontro diretto contro l’Arzignano. Le contemporanee vittorie di Novara e Pergolettese hanno fatto rimbalzare i rossoneri a -6 dal 15° posto, l’ultimo utile per la salvezza diretta. Come se non bastasse, il successo della Pro Sesto sta facendo riprendere forma all’ipotesi che le sfide dei playout siano due, senza quindi salvezza diretta per la 16a. Al Fiorenzuola non resta che cercare di fare il maggior numero di punti nei prossimi 180 minuti per ottenere il miglior piazzamento possibile. Il testa a testa è con il Novara, ora a +2. I piemontesi avranno lo scontro diretto in casa all’ultima giornata dopo l’impegno esterno contro la Triestina, in lotta con il Vicenza per il 3° posto. Il Padova si presenterà alla sfida privo di obiettivi di classifica avendo già messo in cassaforte la seconda piazza grazie alla vittoria sull’Atalanta Under 23 nella gara del debutto-bis in panchina di Massimo Oddo. L’ex difensore di Lazio e Milan avrà però il difficile compito di tenere il gruppo sulla corda sul piano mentale e fisico nei prossimi 30 giorni. Il Padova, infatti, debutterà ai playoff solo nel secondo turno della fase nazionale, il 18 maggio.

Serie C, Fiorenzuola-Padova: i precedenti

Sono sette, comprendendo quello dell’andata all’Euganeo, vinto 3-0 dal Padova, i precedenti in campionato tra il Fiorenzuola e i biancoscudati. Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di due anni, dopo che nella scorsa stagione gli emiliani erano stati inseriti nel girone B della Serie C. I primi quattro incroci risalgono invece alle stagioni 1999-’00 e 2000-’01. I veneti hanno raccolto solo due pareggi al Pavesi: 1-1 il 17 settembre 2000 e 0-0 il 5 febbraio 2022, uscendo invece sconfitti per 2-1 il 30 aprile 2000. Curiosità: decisiva per il 2-1 della sfida d’andata della stagione 2021-’22 fu la doppietta di Fabio Ceravolo, attuale centravanti del Fiorenzuola.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Padova

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Padova, valido per la 37a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 20 aprile alle ore 18.30. Tabbiani è privo per squalifica di Reali e Nelli, ma ritrova Potop. A centrocampo Di Gesù favorito su Musatti, davanti torna Alberti. In casa Padova previsto robusto turnover. Oddo cercherà risposte da chi ha giocato meno in stagione. Per tenere in forma i titolari ci sarà modo nelle due amichevoli che il club sta organizzando per le prossime settimane. Occasione per Crescenzi, Dezi e Valente. Ancora out Belli, oltre a Russini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Brogni; Oneto, Mora, Di Gesù; D'Amico, Alberti, Morello. All.: L. Tabbiani.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Perrotta, Crescenzi, Favale; Fusi, Dezi, Cretella; Capelli, Zamparo, Valente. All.: M. Oddo.