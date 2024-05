Casertana-Juventus Next Generation probabili formazioni: le scelte di Cangelosi e Brambilla per il ritorno dei Playoff

Continua la marcia verso la Serie B con il primo turno nazionale dei playoff di Serie C, si affrontano nel doppio confronto Casertana e Juventus Next Generation, ecco le probabili formazioni del match scelte dai due tecnici Vincenzo Cangelosi e Massimo Brambilla.

Casertana e Juventus Next Generation di fronte per continuare l'assalto alla Serie B, ecco le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due allenatori Vincenzo Cangelosi e Massimo Brambilla. L'attesissima gara si giocherà sabato 18 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale Alberto Pinto di Caserta. La gara è valida come match di ritorno del primo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C.

All'andata ha avuto la meglio la Casertana col punteggio di 1-0 al termine di un match equilibrato e sempre in bilico. E' bastato un gol al 92° di Curcio per battere Daffara e avere la meglio sui giovani bianconeri, rimasti in partita fino alla fine del recupero. Adesso per la Juventus Next Generation servirà un'impresa per ribaltare lo svantaggio maturato. Anche un pareggio al termine dei 180 minuti qualificherebbe i campani che possono far leva su un miglior piazzamento finale in campionato al termine della regular season. Sarà ancora assente nella Juve NG per squalifica il difensore centrale brasiliano Pedro Felipe che deve scontare la sanzione subita dopo la gara contro il Pescara. Anche Nonge appiedato dal Giudice Sportivo.

Casertana-Juventus Next Generation probabili formazioni: tocca a Cerri?

C'è Cerri in rampa di lancio per la gara più importante della stagione. L'ariete bianconero potrebbe prendere il posto di Guerra per comporre con Sekulov il tandem d'attacco qualora Brambilla rinunciasse ad uh trequartista per schierare Salifou. L'altra opzione è il tridente Cerri-Guerra-Sekulov per provare a scardinare fin da subito la difesa della Casertana. Sarà comunque pesante l'assenza di Nonge a guidare le folate offensive bianconere.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti, Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli.

All. Cangelosi

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Damiani, Salifou (Cerri), Rouhi; Sekulov, Guerra (Cerri).

All. Brambilla

Ecco dove vedere Casertana-Juventus NG in diretta tv e streaming live.

Casertana-Juventus NG probabili formazioni: all'andata decide Curcio