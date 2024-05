Dove vedere Gubbio-Rimini playoff di Serie C diretta tv in chiaro e streaming gratis

Ecco dove vedere Gubbio-Rimini playoff di Serie C in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà martedi 7 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio. L'attesissimo incontro è valevole per il primo turno dei playoff del girone B della Serie C.

Il Gubbio 5° in classifica si appresta per vivere anche in questa stagione l'avventura degli spareggi per la promozione in Serie B. Un risultato di grandissimo rilievo se si considera il valore degli avversi e il reale obiettivo di inizio stagione degli umbri. In questo primo turno ci sarà il Rimini come avversario. I romagnoli hanno agguantato questa posizione nelle ultime giornate di campionato dopo aver disputato una stagione in rimonta. L'inizio infatti non era stato dei migliori tanto da dover cambiare la guida tecnica dopo il fallimento della gestione Raimondi. Alla fine però non soltanto si è riusciti ad agguantare la vitale salvezza ma addirittura ad entrare in questa competizione finale da vivere senza affanno e pressioni.

Dove vedere Gubbio-Rimini playoff in tv e streaming

Gubbio-Rimini si giocherà martedi 7 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Gubbio-Rimini di fronte ai playoff: l'ultima al Barbetti è andata così