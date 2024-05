Dove vedere Vicenza-Padova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Playoff Serie C

Presentazione del match valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C nazionali tra Vicenza e Padova con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Vicenza-Padova in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà martedi 21 maggio con orario al momento da definire presso lo Stadio Comunale Romeo Menti di Vicenza. La gara è valida come match d'andata dei Quarti di Finale dei playoff di Serie C.

Il Vicenza arriva ai quarti di finale dei playoff dopo aver eliminato non senza fatica il Taranto di Eziolino Capuano grazie alla vittoria per 1-0 in trasferta poi difesa con lo 0-0 del menti. Il Padova esordisce nei playoff dopo il 2° posto ottenuto in regular season alle spalle del Mantova, impegnato in Supercoppa, e proprio davanti al Vicenza 3° del girone A. Le due squadre si sono già affrontate in stagione pareggiando per due volte con lo stesso punteggio di 1-1.

Dove vedere Vicenza-Padova in tv e streaming

Vicenza-Padova si giocherà martedi 21 maggio con orario al momento da definire presso lo Stadio Comunale Romeo Menti di Vicenza. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale del decoder da definire): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Dove vedere Vicenza-Padova: l'1-1 della regular season