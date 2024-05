Dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli Playout Serie C, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Presentazione del match valevole per i playout di Serie C girone C tra Virtus Francavilla e Monopoli con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Iniziano gli spareggi della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli esordio nei playout delle due squadre in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il delicatissimo incontro si giocherà domenica 12 alle ore 18:00 presso lo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla. Il match è valido come gara d'andata del playout di Serie C girone C, la gara di ritorno è prevista tra una settimana a campi invertiti come da regolamento.

La Virtus Francavilla cerca l'impresa di restare nei professionisti affrontando questa sfida che la vede nettamente sfavorita. Le due squadre hanno chiuso rispettivamente 18° e 17° in classifica, ma i 7 punti di distacco lasciano intravedere la differenza tecnica che potrebbe manifestarsi in questa doppia sfida. Per il Monopoli due risultati su tre al termine dei 180 minuti e la possibilità di giocare tra le mura amiche il ritorno. Un vantaggio consistente durante la regular season ma anche la consapevolezza che questo tipo di incontri non devono essere presi alla leggera.

Dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli Playout in tv e streaming

Virtus Francavilla-Monopoli si giocherà domenica 12 alle ore 18:00 presso lo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Virtus Francavilla-Monopoli playout: in campionato uno scialbo 0-0