Juve Stabia-Mantova Supercoppa, diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match valevole per la SuperCoppa di Serie C tra Juve Stabia e Mantova con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Iniziano gli spareggi della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Juve Stabia-Mantova seconda gara di Supercoppa in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 11 maggio 2024 alle ore 18:00 presso lo Stadio Romeo Menti di Catellammare di Stabia in provincia di Napoli. La gara è valevole per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C.

La Juve Stabia esordisce in questa competizione che mette di fronte le vincenti dei tre gironi di Serie C al fine di stabilirne la regina assoluta. Per il Mantova serve una vittoria netta per poter sperare ancora di potersi aggiudicare la competizione vista la sconfitta all'esordio in casa contro il Cesena che guida momentaneamente la classifica. Naturalmente il risultato di questa competizione non influirà in nessun modo sul verdetto finale della regular season che vede tutte e tre le compagini promosse in categoria superiore e già certe della partecipazione al prossimo campionato di Serie B.

Dove vedere Juve Stabia-Mantova Supercoppa in tv e streaming

Juve Stabia-Mantova si giocherà sabato 11 maggio 2024 alle ore 18:00 presso lo Stadio Romeo Menti di Catellammare di Stabia. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Mantova-Cesena 1-2, gli highlights della prima sfida