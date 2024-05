Juventus Next Generation-Casertana probabili formazioni: le scelte di Brambilla e Cangelosi

Continua la marcia verso la Serie B con il primo turno nazionale dei playoff di Serie C, si affrontano nel doppio confronto Juventus Next Generation e Casertana, ecco le probabili formazioni del match scelte dai due tecnici Massimo Brambilla e Vincenzo Cangelosi.

Juventus Next Generation e Casertana di fronte per continuare l'assalto alla Serie B, ecco le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due allenatori Massimo Brambilla e Vincenzo Cangelosi. L'attesissima gara si giocherà martedi 14 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria. La gara è valida come match d'andata del primo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C.

La Juventus Next Generation arriva all'appuntamento in crescendo di condizione e dopo aver eliminato nettamente Arezzo e Pescara sconfitte rispettivamente in casa per 2-0 i toscani e in trasferta per 3-1 gli abruzzesi. Un percorso analogo a quanto fatto dall'altra squadra B presente in Lega Pro. L'Atalanta U23 infatti affronta il Catania in un'altra sfida dei playoff. La Casertana arriva all'incontro dopo lo 0-0 casalingo con cui ha eliminato l'Audace Cerignola andata ad un passo dall'impresa col colpo di testa di Visentin salvato miracolosamente da Venturi a pochi minuti dal 90°. I campani erano partiti tra tante difficoltà e con l'obiettivo di un campionato tranquillo, ma in corso d'opera hanno saputo sfruttare occasioni e valore e grazie al magistrale lavoro di Cangelosi adesso possono sognare l'insperato.

Juventus NG-Casertana probabili formazioni: Brambilla perde un difensore

Assente sicuro della sfida sarà il giovane difensore centrale brasiliano della Juventus NG Pedro Felipe. Il giocatore è stato espulso nel finale concitato contro il Pescara. La Casertana dovrebbe confermare l'undici che ha eliminato il Cerignola.

JUVENTUS NG (3-4-2-1): Daffara, Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Comenencia (Mulazzi), Damiani, Hasa (Iacolano), Rouhi; Sekulov (Salifou), Nonge; Cerri (Guerra).

All. Brambilla

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Damian, Toscano (Casoli); Carretta, Curcio, Tavernelli (Deli); Montalto.

All. Cangelosi

Juventus NG-Casertana probabili formazioni: la sfida col Pescara