Pescara-Juventus NG probabili formazioni: le scelte di Cascione e Brambilla per i playoff

Continuano i playoff di Serie C con la sfida del secondo turno tra il Pescara e la Juventus NG, andiamo a scoprire le probabili formazioni di questo impegno scelte da Cascione e Brambilla per la sfida dell'Adriatico. Chi passa ail turno accede alla fase nazionale.

Pescara e Juventus NG continuano la loro avventura nei playoff con la sfida che le vede di fronte, andiamo a scoprire le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due tecnici Cascione e Brambilla. L'attesissimo match si giocherà sabato 11 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Il match è valido per il secondo turno di girone dei playoff di Serie C.

Non ci sarà l'atteso scontro tra Zeman (in foto ai tempi del Lecce) e la Juventus visto che il boemo non è più sulla panchina biancoazzurra sostituito nel ruolo da Cascione. Un Pescara apparso un pò in affanno nel 2-2 contro un ottimo Pontedera che è valso comunque la qualificazione. Ottima invece l'impressione destata dalla Juventus NG contro l'Arezzo: un 2-0 senza grossi patemi firmato dalle reti di Savona su rigore e Damiani nel finale.

Pescara-Juventus NG probabili formazioni: tanti dubbi per Brambilla

In stagione sempre sfide ricche di gol e spettacolo quelle tra le due squadre. All'Adriatico si imposero gli abruzzesi col punteggio di 3-1, mentre al ritorno al Moccagatta ebbero la meglio i giovani bianconeri con un pirotecnico 4-3.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero (Cangiano).

All. Cascione.

Juventus NG (3-4-2-1): Daffara, Savona, Pedro Felipe, Muharemovic (Stramaccioni); Comenencia (Mulazzi), Hasa, Damiani, Rouhi; Nonge (Salifou), Sekulov; Guerra (Cerri).

All. Brambilla

Pescara-Juventus NG formazioni: le parole di Cascione sulla sfida