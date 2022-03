Calciomercato Juventus, Haaland resta un sogno? Accordo raggiunto per la prossima stagione

Erling Haaland continua ad essere un sogno per il calciomercato della Juventus. Il fortissimo attaccante norvegese del Borussia Dortmund è stato spesso accostato alla Juventus, che già lo aveva avuto in pugno prima ancora che il giocatore si trasferisse in Germania. Dopo l’arrivo di Vlahovic la pista sembra essersi raffreddata anche se non è definitivamente morta. Eppure in queste ore una voce si fa sempre più insistente sul futuro del bomber giallo-nero

Calciomercato Juventus, Haaland si allontana. Lo chiama la Premier

Erling Haaland ha deciso dove giocherà la prossima stagione. Il Manchester City di Pep Guardiola sembra aver vinto la concorrenza di Psg, Real, Barcellona e Juventus. L’affare sarà di circa 120 milioni di euro, divisi tra costo del cartellino, commissioni e bonus. Al giocatore un contratto quinquennale da circa 18 milioni di euro annui. Una cifra mostruosa e soprattutto impossibile da raggiungere per i club del nostro campionato.

Guardiola reputa Haaland il centravanti ideale per il gioco del suo City. La palla adesso passa ai due club e al procuratore del calciatore Mino Raiola, che in un passato non lontano aveva già confermato le quattro, forse cinque, alternative per il suo assistito.