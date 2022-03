Mercato Juventus c’è il rinnovo: chiuderà la carriera in bianconero

Mercato Juventus c’è il rinnovo di Cuadrado ed è questione di giorni per annunciare l’accordo che legherà il colombiano alla Juventus fino alla fine della carriera. Juan Cuadrado rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al 2024, quando l’ala colombiana avrà 36 anni e molto probabilmente terminerà la sua avventura nel mondo del calcio nella squadra che più di altre ha amato.

In bianconero da 6 stagioni è ormai uno dei capitani e dei leader dello spogliatoio della squadra di Massimiliano Allegri. Firmerà un contratto biennale riducendosi l’ingaggio a 3,5 milioni di euro a stagione, in linea con la nuova filosofia del club dettata da Arrivabene. Le parti sono già d’accordo ed estremamente soddisfatte, si attenderà un momento più tranquillo (la Juventus è al centro di una serie di incontri decisivi) per annunciare l’accordo.

Juan Cuadrado è arrivato alla Juventus nel 2015 e dopo due stagioni in prestito ha convinto la dirigenza bianconera a investire la cifra di 29 milioni per rilevarne il cartellino dal Chelsea. Una trattativa che il colombiano gestì quasi in autonomia convincendo l’allora tecnico dei blues Antonio Conte a lasciarlo partire.

Con la Juventus cinque stagioni e mezzo da protagonista con 186 presenze, 19 gol e tantissimo lavoro per la squadra e per i compagni.