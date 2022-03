Milano Torino Nibali torna in gruppo: “Ho perso quasi 20 giorni”

Vincenzo Nibali non gareggia da inizio Febbraio, era la Vuelta Valenciana, ed oggi tornerà in gruppo alla Milano-Torino. Dopo aver già dato forfait per la Milano-Sanremo di sabato 19 è già una bellissima notizia rivedere lo squalo con il numero di gara appeso sulla schiena.

Il messinese si sta riavvicinando alle corse dopo un periodo veramente nero coinciso con la positività al Covid-19 e altri problemi di salute. Oggi alla Milano-Torino lo vedremo di nuovo in gara, sperando che possa riprendere la preparazione ottimale per e gare future.

Milano-Torino, Nibali torna e racconta: “Bisogna andare per gradi”

“Sto un po’ meglio, ma bisogna andare per gradi. Tra il Covid e la tonsillite, ho perso quasi 20 giorni. La cosa è stata seria, perché ho contratto il batterio dello streptococco finendo anche al pronto soccorso. E ho preso antibiotici per otto giorni“, ha dichiarato Nibali prima della Milano-Torino a La gazzetta dello Sport.

Il 37enne fuoriclasse del ciclismo è appena tornato all’Astana, squadra in cui ritrova Martinelli e con cui ha conquistato tutti i successi della strepitosa carriera.