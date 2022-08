Vuelta di Spagna 2022: la startlist provvisoria

Il 19 agosto 2022 prenderà il via dall’Olanda la Vuelta di Spagna numero 77 e la startlist è di quelle da grande corsa. Molti big hanno confermato la presenza al via e daranno vita a tre settimane di corse che si preannunciano spettacolari. Purtroppo non ci saranno nè Jonas Vingegaard nè Tadej Pogacar, i duellanti del Tour. Confermata anche l’assenza dell’ultima maglia verde Wout Van Aert che dopo aver dato spettacolo in tutte le tappe del Tour de France si prenderà un meritato momento di riposo.

A rappresentare la colonia italiana in terra di Spagna ci saranno i due principali esponenti per le corse a tappe: Vincenzo Nibali reduce dalla Vuelta a Burgos e Domenico Pozzovivo. L’obiettivo plausibile per entrambi potrebbe essere una top10 tutt’altro che semplice e scontata. Anche Fausto Masnada e Andrea Vendrame al via della gara. I due corridori seppur con caratteristiche differenti potrebbero rappresentare ottime opzioni per le fughe.

Vuelta di Spagna 2022: ecco la startlist provvisoria

BORA

Kelderman, Higuita, Hindley

Jumbo – Visma

Dennis, Roglic, Kuss

Cofidis

Herrada J, Isagirre I

AG2R

Vendrame, O’Connor

Lotto Soudal

De Gendt, Vanhoucke

Israel

Teuns, Hermans, Froome

Intermarché Wanty Gobert

Meintjes, Hirt, Pozzovivo

INEOS

Sivakov, Carapaz, Rodriguez

Movistar

Mas, Valverde

QuickStep

Alaphilippe, Evenepoel, Van Wilder

UAE

Majka, Ackermann, Almeida

Bike Exchange

Groves, Yates

Groupama FDJ

Molard

Astana

Lopez, Nibali

DSM

Arndt

Bahrain

Poels, Landa, Mader, Haig

Trek Segafredo

Tiberi, Lopez Juanpe

EF

Chaves, Padun

Alpecin

Merlier, Meurisse, Vine

Arkea

Quintana, Gesbert

Euskaltel

Bizkarra