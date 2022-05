Giro d’Italia tappa 16: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 16. L’inizio dell’ultima settimana di questo Giro numero 105 presenta subito la tappa regina di questa edizione. Goletto di Cadino, Mortirolo e Valico Santa Cristina ci diranno molto di più su quelle che saranno le nuove gerarchie di questo Giro d’Italia.

Una tappa durissima con 3 GPM di prima categoria e l’arrivo ad Aprica, leggendario come il nome di Marco Pantani qui vincitore nel 1994. Oggi chi vorrà vincere il Giro dovrà provare a mettere in difficoltà gli avversari, chi deve recuperare troverà il terreno giusto per farlo.

Giro d’Italia tappa 16, orario e favoriti di una tappa leggendaria

Tutti si aspettano la zampata di Richard Carapaz che è sembrato lo scalatore più forte presente a questo Giro. Da vedere la prestazione di Jai Hindley che dispone di una squadra, la BORA, apparsa nettamente la più forte del lotto con Buchmann e Kelderman pronti a dare manforte al loro capitano. Naturalmente tutte le speranze del tifo italiano sono riposte nei due eterni vecchietti Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo che a 38 e 40 anni continuano a stupire andando fortissimo.

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 16 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

