Nibali annuncia il ritiro: “E’ il mio ultimo Giro…”

Vincenzo Nibali annuncia il suo abbandono alle corse: “E’ il mio ultimo Giro, a fine stagione mi ritiro“. Arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio dello Squalo dello Stretto, proprio nella sua Messina al termine della tappa numero 5 del Giro d’Italia 2022.

Un epilogo che sembra arrivare nel momento giusto. Nibali ha avuto diversi problemi in questo inizio di stagione e non ha quasi mai trovato il giusto colpo di pedale. Per un campionissimo come lui in grado di vincere tutti e tre i Grandi Giri del ciclismo è impossibile attaccarsi il numero sulla schiena senza poter essere protagonista.

E’ stato uno dei grandissimi del ciclismo, uno dei sette corridori di tutti i tempi in grado di aggiudicarsi la Tripla Corona. Ma non solo. Lo squalo è stato un corridore in grado di scompigliare le carte grazie alla sua enorme classe e alla fantasia in corsa.

In bacheca per lui anche una Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia.

Il ritiro di Vincenzo Nibali è soltanto l’inizio della fine di un’epoca del ciclismo che si chiuderà definitivamente quando anche Chris Froome deciderà di smettere. Alla fine di questa stagione Nibali e Valverde saluteranno e già mancano tantissimo a questo sport.