Presentazione Tour de France 2020: percorso, date e calendario

Tour de France 2020, tutto sul percorso, le date e il calendario. Partirà ufficialmente questo sabato, 29 agosto 2020, la 107° edizione del Tour de France 2020, l’appuntamento più atteso dell’intera stagione ciclistica. Anche questa edizione de ‘La Grande Boucle’ sarà trasmessa in diretta e in chiaro sui canali Rai, mentre in streaming live su Eurosport.

Tour de France 2020 percorso: le tappe di questa edizione

La partenza del Tour de France 2020 è stata rimandata di due mesi rispetto al calendario originale a causa della pandemia di Covid-19, ma il rinvio sembra aver favorito ancor di più lo spettacolo, dal momento che ha attirato in terra transalpina un numero di big più alto del solito. Scopriamo quindi il percorso del Tour 2020 e l’altimetria delle 21 tappe.

Quando inizia il Tour de France 2020? La Grand Depart avverrà il 29 agosto nella Francia meridionale, per la precisione da Nizza. Da lì ci si sposterà fino a raggiungere gli Champs-Élysées di Parigi domenica 20 settembre. Sarà un percorso prevalentemente per scalatori: molte le tappe di montagna presenti, che daranno la possibilità di avvincenti duelli in salita in ottica classifica generale. Le frazioni si presentano piuttosto brevi (soltanto una, la dodicesima, supera quota 200 chilometri), mentre ci sarà una sola cronometro, molto insidiosa e posta nel penultimo giorno di corsa. Rispetto ad altri anni si divertiranno meno i velocisti, per i quali non saranno tantissime le tappe in cui tentare il colpaccio.

Tappe Tour de France 2020, il calendario completo

Sabato 29 Agosto – Prima tappa: Nice – Nice (156 km)

Domenica 30 Agosto – Seconda tappa: Nice – Nice (187 km)

Lunedì 31 Agosto – Terza tappa: Nice – Sisteron (198 km)

Martedì 01 settembre – Quarta tappa: Sisteron – Orcières-Merlette (153 km)

Mercoledì 2 settembre – Quinta tappa: Gap – Privas (183 km)

Giovedì 3 settembre – Sesta tappa: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

Venerdì 4 settembre – Settima tappa: Millau – Lavaur (168 km)

Sabato 5 settembre – Ottava tappa: Cazères – Loudenvielle (140 km)

Domenica 6 settembre – Nona tappa: Pau – Laruns (154 km)

Martedì 8 settembre – Decima tappa: Ile d’Oléron – Ile de Ré (170 km)

Mercoledì 9 settembre – Undicesima tappa: Chatelaillon-Plage – Poitiers (167 km)

Giovedì 10 settembre – Dodicesima tappa: Chauvigny – Sarran (218 km)

Venerdì 11 settembre – Tredicesima tappa: Chatel-Guyon – Puy Mary (191 km)

Sabato 12 settembre – Quattordicesima tappa: Clermont Ferrand – Lyon (197 km)

Domenica 13 settembre – Quindicesima tappa: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Martedì 15 settembre – Sedicesima tappa: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 km)

Mercoledì 16 settembre – Diciassettesima tappa: Grenoble – Méribel (168 km)

Giovedì 17 settembre – Diciottesima tappa: Méribel – La Roche-sur-Foron (168 km)

Venerdì 18 settembre – Diciannovesima tappa: Bourg-en-Bresse – Champagnole (160 km)

Sabato 19 settembre – Ventesima tappa: Lore – La Planche des Belles Filles (Cronoscalata, 36 km)

Domenica 20 settembre – Ventunesima tappa: Mantes-la-Joly – Paris (122 km)

Tour de France 2020: come seguire ‘La Grande Boucle’ in tv e streaming

Tutte le tappe del Tour de France 2020 saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro su Rai 2: il network pubblico manderà in onda le varie frazioni sulla seconda rete generalista, confermando così la sua grande fiducia nei confronti del ciclismo, sempre in grado di garantire grandi ascolti. Il canale a pagamento del gruppo Discovery, Eurosport assicurerà una copertura capillare dell’evento più importante della stagione, trasmettendo in diretta tv tutte le tappe della Grande Boucle, visibili sia su Eurosport 1 che Eurosport 2 per tutti gli abbonati.

Ma non finisce qui: la 107° edizione del Tour de France 2020 sarà visibile in diretta streaming gratis anche su Rai Play ed Eurosport Player (ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN). La diretta integrale sarà soltanto per alcuni tapponi di montagna, negli altri casi il collegamento partirà a tappa già iniziata.