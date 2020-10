MotoGp, cronaca LIVE del Gran Premio di Teruel dalle 13

Si parte alle 13:00 con la MotoGP che scenderà in pista per il secondo appuntamento del campionato del mondo i motociclismo sul circuito di Aragon.

A sole tre gare dalla fine, il mondiale è ancora tutto da decidere. Oggi Joan Mir sarà chiamato a difendere la leadership del campionato, in un weekend che si è rivelato molto complesso per il pilota del team di Hamamatsu, che partirà solo dalla dodicesima casella in griglia di partenza.

Pronte all’assalto alla leader della classifica, i piloti Yamaha cercheranno di risalire la china per tentare di raggiungere conquistare la leadership del campionato, dopo la brutta prestazione dei piloti del team di Iwata, che lo scorso weekend non sono riusciti a sfruttare il vantaggio della prima fila a causa dello scarso rendimento delle gomme sul circuito spagnolo.

MotoGP Teruel: la griglia di partenza

Prima Fila

1° Takaaki Nakagami – Honda 1:47.377

2° Franco Morbidelli – Yamaha 1:46.945

3° Alex Rins -Suzuki 1:47.155

Seconda Fila

4° Maverick Vinales – Yamaha 1:47.241

5° Johann Zarco – Ducati 1:47.297

6° Fabio Quartararo – Yamaha 1:47.326

Terza fila

7° Cal Crutchlow – Honda 1:47.377

8° Miguel Oliveira – KTM 1:47.509

9° Pol Espargaro – KTM 1:47.519

Quarta fila

10° Alex Marquez – Honda 1:47.603

11° Iker Lecuona – KTM 1:47.621

12° Joan Mir – Suzuki 1:47.642

Quinta fila

13° Aleix Espargaro – Aprilia 1:48.372

14° Jack Miller – Ducati 1:48.394

15° Brad Binder – KTM 1:47.478

Sesta fila

16° Stefan Bradl – Honda 1:48.585

17° Andrea Dovizioso – Ducati 1:48.747

18° Francesco Bagnaia – Ducati 1:48.759

Settima Fila

19° Danilo Petrucci – Ducati 1:48.855

20° Tito Rabat – Ducati 1:48.114

MotoGp, Cronaca LIVE